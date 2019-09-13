Кабул, , 13:49 — REGNUM 12 сентября официальные представители Национального директората безопасности Исламской Республики Афганистан заявили, что в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана на территории столицы страны города Кабула, было арестовано трое наиболее опасных членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Афганистана, которые несут ответственность за организацию 29 террористических атак.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», задержанные члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Аджмал, Насир и Джафар, при сотрудничестве с другими членом группировки, Абдулом Вахидом, подготовили по меньшей мере 29 терактов на территории Афганистана.

По словам официальных представителей Национального директората безопасности Исламской Республики Афганистан, также был задержан еще один член ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Сабир Хан, который был ответственен за вербовку новых сторонников и за снабжение военным снаряжением.

На данный момент официальные представители движения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.