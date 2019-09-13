Москва, 13 сентября 2019, 09:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин фактически выдал первый критерий отбора своего преемника на посту главы государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Путина о руководителе государства.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что жителями России не может управлять слабый человек, слюнтяй.
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