Красноярск, , 09:20 — REGNUM Руководителем управления информатизации и связи администрации Красноярска назначен 46-летний Владимир Фольк. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

Уточняется, что с апреля 2019 года Фольк являлся исполняющим обязанности руководителя управления. В управлении информатизации и связи администрации Красноярска он работает с 2007 года.

Напомним, в марте 2019 года с должности руководителя управления информатизации и связи ушёл в отставку Александр Бирюков.