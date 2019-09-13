Кейптаун, , 15:30 — REGNUM Лидер оппозиционной партии ЮАР Борцы за экономическую свободу (EFF) Джулиус Малема в жесткой форме отверг голословные заявления в его адрес о его предполагаемом участии в компаниях, напрямую связанных развалом и банкротством VBS Mutual Bank, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

После встречи 10 сентября с так называемыми Ястребами, подразделением, занимающимся расследованием таких преступлений, как коррупция или отмывание денег, во время которой Малема получил предупреждение, он выступил перед СМИ. Лидер партии заявил, что не имеет какого-либо отношения к компании Mahuna Investments, принадлежащей его кузену Мацобане Фаленгу.

Предупреждение, полученное от Ястребов, относится к инциденту, когда Малема держал в руках огнестрельное оружие во время акций протеста в Восточном Лондоне.

Малема прокомментировал информацию о его связи с VBS Mutual Bank на фоне недавнего расследования команды от онлайн-газеты Daily Maverick под названием Scorpio, в ходе которого 9 сентября выяснилось, что Малема, заместитель президента EFF Флойд Шивамбу, брат Шивамбу Брайан и двоюродный брат Малемы были напрямую замешаны в незаконных переводах денежных средств.

Тщательно изучив потоки денежных средств из банка, Scorpio обнаружили перевод VBS в размере 1,1 млн. долларов в компанию Sgameka Projects Брайана Шивамбу, которая фактически являлась компанией «однодневкой». Используя документы Комиссии компаний и интеллектуальной собственности (CIPC), Scorpio обнаружили, что не менее 360 тысяч долларов из 1,1 млн. были в дальнейшем направлены в Mahuna Investments.