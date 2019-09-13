Копенгаген, , 15:27 — REGNUM Министерство обороны Великобритании приняло решение о закупке пяти фрегатов датского образца по 300 млн долларов за каждый у компании Babcocks, которая за основу берет дизайн кораблей датского производителя Odense Maritime Technology.

Военный аналитик в Академии Вооруженных сил Дании и капитан военного судна Андерс Пук Нильсен считает, что выбор британцев может служить поводом для гордости датского военно-морского флота. Капитан также высоко оценил качество работы в Odense Maritime Technology и заявил, что британцы сделали правильный выбор — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

На вопрос о том, облегчит ли данное решение министерства обороны Великобритании взаимодействие военных ведомств Дании и Соединенного Королевства, Андерс Пук ответил, что никаких значительных изменений в данном отношении может и не произойти.

Заказанные фрегаты будут строится на британских верфях. Ожидается, что работа начнется уже в этом году. Первый фрегат планируется спустить на воду в 2023 году.