Ереван, , 09:24 — REGNUM Власти Армении, понимая, что буквально «проигрывают» по делу золотоносного месторождения в Амулсаре, решили перевести тему для «отвлечения внимания общественности», 13 сентября сообщает газета «Паст».

По данным издания, защитники окружающей среды и жители Джермука довольно решительны и не собираются отступать в вопросе возобновления эксплуатации рудника в Амулсаре. Власти же осознали, что серия «скандальных арестов» больше не работает и ее рейтинги падают.

Более того, отмечает издание, «борьба с Амулсаром» имеет все предпосылки для того, чтобы стать новым «Электрическим Ереваном», который привел к многотысячным акциям протеста в столице Армении в 2015 году.

По информации газеты, в ближайшие дни ожидаются массовые демонстрации с участием ряда знаменитостей, в том числе из шоу-бизнеса, а это может привести к политическим рискам для современной власти страны.

Напомним, 9 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нет никаких причин для запрета эксплуатации золотоносного рудника в Амулсаре и попросил жителей Джермука разблокировать дороги к месторождению. В ответ, 10 сентября, защитники Амулсара, выступающие против разработки, дали властям 10 дней, после чего начнут мирные акции неповиновения.