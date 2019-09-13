Могадишо, , 13:59 — REGNUM Восемь боевиков террористической группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы во время ожесточенного контрнаступления правительственных сил безопасности Сомали в городе Гарбахари в южном регионе страны Гедо.

Командир 10-го подразделения Сомалийской национальной армии (СНС) Осман Абди Корах сообщил журналистам, что экстремисты начали атаку на военную базу, используемую сомалийской армией в Гарбахарае, но силы безопасности Сомали отбили их наступление, чтобы пресечь их попытку захватить базу, а затем перешли в контрнаступление. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Shabelle.

«Мы вели ожесточенный бой, который длился несколько часов, но мы выстояли против боевиков, уничтожив 8 из них, включая их регионального полевого командира по имени Мохамед Дере», — заявил военный. Корах также подтвердил, что один сомалийский солдат был ранен во время боя.

Ранее сомалийские военные ликвидировали девять боевиков «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге страны. Правительственные силы проводят крупные спецоперации по вытеснению экстремистов из южных районов Сомали, но боевики все еще держат оборону в сельской местности, устраивая засады и устанавливая противопехотные мины.