Приштина, 13 сентября 2019, 12:15 — REGNUM Премьер Чехии Андрей Бабишзаявил, что готов провести дебаты с президентом Чехии Милошем Земаном, который объявил, что через месяц на встрече конституционных представителей он поднимет вопрос о возможности отзыва признания республикой независимости Косово. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.
«Я бы предпочел провести дебаты во время встречи руководства Чехии, посвященной международным делам, на которой будут присутствовать президент, спикеры обеих палат парламента, я, министр иностранных дел и министр внутренних дел», — сказал Бабиш.
До этого, глава МИД (министерства иностранных дел) Чехии Томас Петшичек заявил, что не видит причин отзывать признание суверенитета Косово.