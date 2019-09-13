Приштина, , 12:15 — REGNUM Премьер Чехии Андрей Бабишзаявил, что готов провести дебаты с президентом Чехии Милошем Земаном, который объявил, что через месяц на встрече конституционных представителей он поднимет вопрос о возможности отзыва признания республикой независимости Косово. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Я бы предпочел провести дебаты во время встречи руководства Чехии, посвященной международным делам, на которой будут присутствовать президент, спикеры обеих палат парламента, я, министр иностранных дел и министр внутренних дел», — сказал Бабиш.

До этого, глава МИД (министерства иностранных дел) Чехии Томас Петшичек заявил, что не видит причин отзывать признание суверенитета Косово.