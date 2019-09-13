Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Судья американского города Сан-Франциско отказал в освобождении под залог бывшему президенту Перу Алехандро Толедо, обвиняемому в коррупции, об этом 13 сентября сообщает Associated Press.

Во время судебного заседания из зала пришлось выводить супругу Толедо Элиану Карп, которая в порыве эмоций не смогла сдержать себя.

«Толедо не может убедительно доказать, что не попытается сбежать, если будет отпущен под залог, поэтому я отклоняю его прошение», — говорится в заявлении судьи Томаса Хиксона.

После вынесения вердикта Карп начала кричать на прокуроров, заявляя, что они будут нести ответственность, если ее супруг скончается в тюрьме.

«Это жизнь человека, черт возьми! Ты убиваешь его!» — приводит издание слова женщины, выведенной из зала.

Напомним, Алехандро Толедо был задержан в США 16 июля 2019 года после соответствующего запроса властей Перу, обвиняющих бывшего президента в коррупции. Ему грозит экстрадиция.