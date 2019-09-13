Подгорица, , 14:52 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович, в ходе встречи с генеральным директором по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Кристианом Даниельсоном, заявил, что Черногория как страна, достигшая наибольших успехов в евроинтеграции и реформах среди кандидатов в ЕС (Европейский союз), будет еще активнее проводить работу по вступлению в союз. Об этом сообщает Черногорская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

По сообщению правительства Черногории, премьер также выразил удовлетворение тем, что все больше чиновников из Юго-Восточной Европы занимают высокие должностные посты в Европейской комиссии. По мнению Марковича, это хороший знак для стран Западных Балкан на пути к евроинтеграции.

«Я верю, что мы также воспользуемся возможностью проявить себя. Черногория, как лидирующее в регионе государство по интеграции в европейское пространство и реформам, будет способствовать дальнейшему укреплению интеграционного процесса в целом», — сказал Маркович.