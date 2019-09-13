Белград, , 14:07 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан прибыл с трехдневным визитом в Белград. По прибытии в белградский аэропорт «Никола Тесла» Земан заявил, что любит Сербию и сербский народ. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Отношения между Сербией и Чешской Республикой достигли наивысшего уровня сегодня», — написал президент Сербии Александр Вучич в своем аккаунте в Instagram после встречи с президентом Чехии.

Вучич и Земан возложили венки к Мемориалу защитников, посвященному сербским солдатам, павшим в Первую мировую войну.

По программе визита, президенты должны провести переговоры с последующим пленарным заседанием делегаций Сербии и Чешской Республики. Также было объявлено о подписании ряда двусторонних соглашений.