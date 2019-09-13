Токио, , 14:17 — REGNUM Секретариат кабинета министров Японии опубликовал документ, полученный от правительства Австралии. Согласно источникам, в Канберре нашли письменное свидетельство 1950 года, что США признают за Японией префектуру Симанэ и острова Такэсима (по-корейски Докдо), которые оспариваются Сеулом и Токио, но на данный момент находятся под южнокорейским контролем.

По сообщению японской новостной газеты «Токио симбун», это значительно «укрепило» позиции Японии касательно островов и «подтверждает традиционные претензии», как заявил министр, ответственный за территориальные споры, Мицутоси Миякоси.

Этот документ является официальным ответом на вопросы правительства Австралии относительно будущих границ Японии, когда еще Сан-Францисский мирный договор находился в разработке.