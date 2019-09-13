Москва, , 08:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя об угрозе «Северного потока — 2», опасается только потери доходов после прекращения транзита российского газа. Об этом на своей странице в Twitter написал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пушков напомнил, что Зеленский называет «Северный поток — 2» угрозой для Европы, однако российский газ, идущий через территорию Украины, он не считает угрозой.

«Даже напротив — сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой, — написал Пушков. — Сказал бы прямо: «гроши боюсь потерять от прекращения транзита». Вот и вся «угроза».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё вновь заявил, что «Северный поток — 2» является угрозой для Европы. По словам президента Украины, оценка газопровода «как сугубо коммерческого может дорого стоить европейским партнёрам в будущем».

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря по территории России, Финляндии, Швеции и Германии. Его общая протяжённость составит почти 1,2 км, а мощность двух ниток — порядка 55 млрд кубометров газа в год. в настоящее время уже уложено свыше 1,7 тыс. километров труб.

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