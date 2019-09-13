Токио, 13 сентября 2019, 14:43 — REGNUM 12 сентября в правительстве Японии сообщили, что планируют оспорить жалобу Южной Кореи во Всемирную торговую организацию (ВТО). Сеул счел ужесточение контроля на экспорт полупроводников, который Токио ввел в конце августа, неправомерным и противоречащим правилам Организации. По сообщению японского новостного агентства Джиджи, представитель министерства торговли отметил, что «меры японского экспортного контроля соответствуют правилам ВТО». Обе стороны не собирают уступать по данному вопросу, поэтому в правительстве Японии предполагают, что разрешение спора может занять годы. Генеральный секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга также заявил, что «вопрос будет решаться надлежащим образом, на основе установленных процедур». «Япония никогда не нарушает правила ВТО», — заявил новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара.
«Верховная рада Украины IX созыва»
Япония оспорит жалобу Южной Кореи в ВТО
В июле 2019 года правительство Японии наложило ограничения на поставки в Южную Корею редких материалов, используемых для производства электроники. Запрет может ударить по крупнейшим корейским производителям электроники. Кроме того, Япония может исключить Южную Корею из списка стран, закупающих на упрощенных условиях продукцию для военного производства, подозревая, что Южная Корея продает ее КНДР в обход международных санкций. В ответ жители Южной Кореи выступили с призывом к своим соотечественникам бойкотировать японских производителей и не посещать Японию с туристическими целями.