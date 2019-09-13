Киев, , 08:51 — REGNUM Попытки наказать экс-вице-спикера Верховной рады Украины Ирину Геращенко за некорректные высказывания являются частью тенденции по «сворачиванию демократии» на Украине, заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко 12 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Попытка лишить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко права участия в заседаниях Верховной рады демонстрирует довольно тревожную тенденцию к сворачиванию демократии на Украине», — написал он.

Порошенко отметил, что возможное наказание Геращенко обсуждалось на встрече с представителями «Всемирного конгресса украинцев».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет Верховной рады по вопросам регламента посоветовал парламенту запретить Геращенко посещать пять заседаний Рады. Причиной для ограничения стали её слова о «зелёных человечках» в адрес пропрезидентской партии «Слуга народа».

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