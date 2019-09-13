Анкара, , 08:50 — REGNUM Турецкое агентство по сотрудничеству и координации проведет декоративные работы по украшению исторической мечети в Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 13 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Речь идет о внутреннем убранстве исторической мечети Нур-эль-Хамедийя в Кейптауне, построенной в 1984 году.

Работы по украшению мечети начались несколько лет назад, после завершения ее реконструкции.

«Мы надеемся завершить все работы в ближайшие два месяца», — отметил в интервью изданию координатор агентства в ЮАР Акиф Секерчи.

Напомним, власти Турции активно занимаются восстановлением мечетей в ЮАР, в частности ими была отреставрирована мечеть в Йоханнесбурге, пострадавшая в 2002 году от нападения экстремистов.

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