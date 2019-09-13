Тбилиси, , 08:42 — REGNUM Руководителем службы разведки в Грузии назначен бывший министр обороны Леван Изория. Об этом говорится в соответствующем указе премьер-министра Грузии Георгия Гахария, опубликованном на сайте правительства.

Ранее службу разведки Грузии возглавлял Давид Суджашвили, который был назначен заместителем министра обороны Ираклия Гарибашвили. Ранее еще одним заместителем главы оборонного ведомства был назначен Рати Брегадзе.

Леван Изория родился 5 февраля 1974 года в Тбилиси. В 1996 году окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета им. Ивана Джавахишвили. В 1998—1999 годах Изория получил степень доктора юридических наук в Гёттингенском университете имени Георга-Августа.