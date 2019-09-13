Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Министерство обороны Соединенных Штатов планирует отправить на северо-восток Сирии 150 военнослужащих, сообщает The New York Times.

По данным издания, американские военные будут заниматься наземным патрулированием в данном регионе совместно с военнослужащими из Турции. Отправка военных, полагают в США, позволит снять напряжение, которое существует между Вашингтоном и Анкарой.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы США в Сирии ведут борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако этим не ограничиваются. Кроме того, военные оказывают поддержку сирийским курдам, которые подвергаются нападениям со стороны Турции.

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