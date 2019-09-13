Иерусалим, , 11:17 — REGNUM В Кнессете Израиля прошло голосование по закону о видеокамерах на выборах. По сообщениям израильского информационного агентства mako, за принятие закона проголосовали лишь 58 депутатов, что свидетельствует о провале инициативы.

Отмечается, что на голосовании отсутствовали депутаты от партии «Наш дом — Израиль» (НДИ), а также депутат от партии ШАС и глава МВД Арье Дери. Инициаторы законопроекта — депутаты от партии «Ликуд» — обвинили в провале главу НДИ Авигдора Либермана. Это связано с тем, что ранее «Наш дом — Израиль» выступал в поддержку закона.

Кроме того, в начале голосования зал заседаний покинули представители оппозиции. Левые и арабские депутаты с самого начала заявили о своем несогласии с законодательной инициативой.