Иерусалим, , 13:48 — REGNUM Глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман заявил, что начинает готовиться к следующим парламентским выборам, которые, по его мнению, состоятся через полтора года. Об этом политик заявил в интервью израильской газете Yediot Ahronot.

Лидер НДИ уверен, что действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху создаст «экстремистское праворелигиозное» правительство. «Это будет возможно, если ультраортодоксально-мессианский блок сможет получить 61 или 62 мандата», — подчеркнул Либерман. Такой исход выборов приведет к созданию «самого ужасного правительства за всю историю Израиля», которое просуществует максимум полтора года, уверен политик.

Напомним, что сам Либерман и его партия НДИ некогда состояли в правящей коалиции с премьером Нетаньяху.