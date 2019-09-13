Эрбиль, Ирак, , 08:41 — REGNUM Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис-Пласшерт присоединилась к экологической кампании в Иракском Курдистане, об этом 13 сентября сообщает Kurdistan.ru.

По приглашению президента курдской автономии Нечирвана Барзани политик посетила регион и посадила в одной из школ города Эрбиль дерево.

Акция «Посади дерево, сделай город зеленым» была организована правительством Иракского Курдистана, в ней приняли участие известные политики и общественные деятели.

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