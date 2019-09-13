Ханты-Мансийск, , 08:26 — REGNUM В следственном управлении СКР по Ханты-Мансийскому округу — новый исполняющий обязанности руководителя подполковник юстиции Виталий Кузнецов. Прежний исполняющий обязанности полковник юстиции Дмитрий Шерман назначен его первым заместителем, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт СУ СКР по ХМАО.

Ранее Виталий Кузнецов руководил отделом процессуального контроля следственного управления СКР по ХМАО. Данные полномочия с него не сняты. До переезда в Югру в 2013 году Виталий Кузнецов служил в Оренбургской области и Дагестане.

Отметим, что с августа 2018, когда указом президента с поста руководителя СУ СКР по ХМАО был снят Анвар Ахметзянов, в Югре руководители ведомства так и не избавлены от приставки «врио».

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен врио руководителя управления СКР по Югре