Киев, , 08:25 — REGNUM Новоназначенный главный военный прокурор Украины Виктор Чумак пообещал тщательно расследовать причины так называемого «иловайского котла». Об этом он заявил 12 сентября в эфире телеканала «1+1».

"Иловайская трагедия и всё, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно», — рассказал он.

Чумак отметил, что политики могут давать любую оценку произошедшему, но события августа 2014 года следует оценить с точки зрения уголовно-процессуального законодательства.

Напомним, в августе 2014 года крупная группировка украинских войск была окружена силами народной милиции ДНР. Украинским силовикам предложили покинуть территорию без оружия, однако они нарушили договорённость, и были уничтожены. Погибло по разным оценкам от 350 до 900 боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава генерального штаба Украины заявил, что для него не закончен бой под Иловайском до тех пор, пока не будет установлена судьба всех пропавших там боевиков ВСУ.

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