Пекин, , 08:04 — REGNUM 12 сентября в столице Китая прошла встреча спецпредставителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна и замминистра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэй. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Известно, что в рамках встречи представители двух стран обсудили сотрудничество между Южной Кореей и Китаем, а также ситуацию на Корейском полуострове и желание КНДР возобновить рабочие переговоры с США.

Кроме того, Ли До Хун и Ло Чжаохуэй договорились работать над возобновлением переговоров между США и Северной Кореей в целях достижения прорыва в денуклеаризации и обеспечении мира на Корейском полуострове.

Известно, что на следующей неделе спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове посетит США и встретится со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном.