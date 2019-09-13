Москва, , 08:06 — REGNUM Журналист и депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники города Москвы оппозиционер Илья Азар считает себя не самым лучшим депутатом. Интервью с его высказыванием на эту тему размещено 12 сентября на Sports.ru.

«Объективно я не самый лучший депутат», — заявил Азар, отвечая на вопрос о том, что он как депутат сделал за последний год.

Также, когда его попросили привести три конкретных примера его депутатской деятельности, журналист привел в качестве таковой запуск неофициального сайта района «МОХ».

При этом общавшийся с Азаром журналист отметил, что на данном сайте нет ничего о проблемах района — только один пост о сносе дома, а все остальное интервью про выборы в Мосгордуму.

«Да, за последние два месяца там немного, это правда. Но самая громкая история описана — выселение людей из общежития Минобороны», — ответил депутат.

Кроме этого, Илья Азар так и не смог привести другие конкретные примеры своей деятельности на посту депутата муниципального округа Хамовники.

«Пока основное — это сайт. Есть планы запустить районную газету для той аудитории, которая не сидит в интернете», — заявил журналист в ответ на просьбу привести какое-нибудь конкретное дело, сделанное им для района, где он является депутатом.

Отметим, Илья Азар является специальным журналистом издания «Новая газета», бывшим специальным корреспондентом интернет издания Lenta.ru и проекта Meduza, а также депутатом Совета депутатов муниципального округа Хамовники города Москвы. Также известен своей оппозиционной деятельностью и поддержкой протестующих против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.