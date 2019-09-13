Париж, , 08:00 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сделал заявление о предпринимателе из Франции, который был задержан на Бали в 2017 году и в настоящее время подлежит немедленной экстрадиции в Гонконг, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Я не одобряю это решение, которое было принято индонезийскими властями без нашего ведома, и когда стало известно о нашей обеспокоенности ухудшением состояния здоровья подозреваемого. Я много раз вмешивался, чтобы просить о госпитализации нашего соотечественника», — заявил глава МИД Франции, добавив, что гражданин Франции будет и далее получать полную поддержку и помощь французского консульства в Гонконге.

Напомним, в 2006 году житель Франции начал строительство пяти роскошных вилл с несколькими партнерами из Франции, Великобритании и КНР. Шесть лет спустя партнеры обвинили французского предпринимателя в том, что тот завысил цены. В 2015 году предпринимателя приговорили к выплате колоссальной денежной суммы его бывшим партнерам.