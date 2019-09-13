Абакан, 13 сентября 2019, 07:44 — REGNUM Личному составу управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Хакасии 11 сентября представили нового руководителя.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, полковник внутренней службы Андрей Мисюра был назначен начальником регионального УФСИН приказом директора ФСИН России Геннадия Корниенко от 30 августа 2019 года.
Мисюра служит в уголовно-исполнительной системе с 1987 года.
Напомним, до нового назначения Андрей Мисюра занимал должность первого замначальника УФСИН России по Хакасии.
Читайте также: Запытали арестанта до смерти: в Хакасии будут судить экс-сотрудников УФСИН