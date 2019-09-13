Москва, , 07:29 — REGNUM Отмена восьмичасового рабочего дня, советский декрет о котором попал под «регуляторную гильотину», не планируется. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Константин Чуйченко.

Он напомнил, что продолжительность рабочего дня установлена Трудовым кодексом РФ. Намерения отменить восьмичасовой день в правительстве нет.

Чуйченко подтвердил, что декрет Совета народных комиссаров, принятый в ноябре 1917 года, вошел в список документов, которые потеряют силу в 2020 году. В настоящее время рабочая неделя в России длится 40 часов — по восемь часов в день — с двумя выходными днями, субботой и воскресеньем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил отменить более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР.

Читайте также: Декрет 1917 года о восьмичасовом рабочем дне попал под отмену

А также: Медведев против 8-часового рабочего дня: повода для истерии нет