Москва, , 07:22 — REGNUM Война в Сирии «действительно закончилась», страна постепенно возвращается к мирной жизни, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

"Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР», — сказал глава МИД РФ, уточнив, что речь идет о провинции Идлиб и восточном береге реки Евфрат.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны Воздушно-космических сил России.

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