Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Если президент США Дональд Трамп не пересмотрит цели, которые он хочет достигнуть на переговорах с Ираном, он совершит серьёзную ошибку, говорится в редакционной статье издания Bloomberg.

Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране Mohsen Zare

В издании считают, что вся проблема заключается в пункте, который затрагивает «положение об окончании срока действия» ядерного соглашения.

«Возможно, самым большим недостатком положения об окончании срока действия соглашения 2015 года является его близорукость. К тому времени, когда истечет срок действия соглашения, у Ирана будет целых 15 лет, чтобы накопить сотни миллиардов долларов нефтяных доходов, нарастить свою военную мощь и усилить поддержку таких доверенных лиц… Иранский режим займёт гораздо более сильную позицию, чтобы противостоять международным санкциям», — говорится в статье.

Также указано то, что если Трамп расширит срок действия ядерного соглашения, это не позволит его улучшить, поскольку у Ирана появится ещё больше времени для развития своих военных возможностей и накопления потенциала для обеспечения «ядерного прорыва».

Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что Тегеран хочет начать переговоры с Вашингтоном. В американских СМИ также появилась информация о подготовке встречи Трампа с президентом Ирана Хасаном Рухани во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

Читайте также: Опасен ли Иран для России?