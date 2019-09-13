Париж, , 07:20 — REGNUM Амели де Монтшалин, госсекретарь по европейским делам при министре иностранных дел Франции, совершит свой первый визит в Молдавию 13 сентября, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Госсекретарь встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном, а также премьер-министром и министром иностранных дел страны.

В ходе переговоров госсекретарь напомнит о приверженности Франции укреплению отношений между Евросоюзом и Молдавией и поддержит усилия нового правительства по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства закона.

В МИД Франции отметили, что визит придаст новый импульс двусторонним отношениям. В частности, госсекретарь подпишет письмо о намерениях по восстановлению французскими компаниями железнодорожной линии Кишинев-Унгень.

Напомним, Европейский союз приветствовал 20 июня 2019 года мирную передачу власти в Молдавии.