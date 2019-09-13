Москва, , 07:19 — REGNUM В рамках дней Омской области в Москве губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в областном правительстве.

Собянин назвал Омскую область «важным партнёром Москвы». А по словам Буркова, соглашение открывает для региона новые возможности.

Предыдущее двустороннее соглашение было подписано в 2014 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дни Омской области проходят в Москве 12−13 сентября.

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