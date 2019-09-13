Бейрут, , 07:28 — REGNUM Политика президента США Дональда Трампа может усилить тенденцию распада многостороннего сотрудничества между ближневосточными странами, заявила научный сотрудник Центра по изучению Ближнего Востока имени Рафика Харири Атлантического совета Джасмин М. Эль-Гамаль в статье для издания Project Syndicate.

«На протяжении десятилетий израильско-палестинский конфликт сплачивал арабские страны вокруг общего дела — поддержки палестинской государственности. Но после «арабской весны» 2011 года на передний план вышли три вопроса, сильно обострившие разногласия среди арабских стран: предполагаемая угроза со стороны Ирана, распространение регионального терроризма и становление политического исламизма», — заявила Эль-Гамаль.

По словам эксперта, крах традиционной многосторонности на Ближнем Востоке совпал с заметным изменением подхода Соединённых Штатов к региону при президенте США Дональде Трампе.

«Трамп предпочитает иметь дело с партнёрами-единомышленниками (а также противниками) на двусторонней основе. Кроме того, из-за оппозиции Трампа по отношению к Ирану США полностью присоединились к антииранскому региональному блоку», — считает эксперт.

По мнению научного сотрудника Центра по изучению Ближнего Востока, политика администрации Трампа увеличивает вероятность того, что арабские правительства продолжат и дальше сотрудничать с конкретными региональными союзниками по ключевым вопросам, не пытаясь достичь более широкого консенсуса в рамках Лиги арабских государств (ЛАГ) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

«Перспективы арабского единства, и без того слабые, могут совсем исчезнуть», — заявила Эль-Гамаль.

Читайте также: Хезболла: любая война против Ирана приведет к уничтожению Израиля