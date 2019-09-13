Бейрут, 13 сентября 2019, 07:28 — REGNUM Политика президента США Дональда Трампа может усилить тенденцию распада многостороннего сотрудничества между ближневосточными странами, заявила научный сотрудник Центра по изучению Ближнего Востока имени Рафика Харири Атлантического совета Джасмин М. Эль-Гамаль в статье для издания Project Syndicate.
По словам эксперта, крах традиционной многосторонности на Ближнем Востоке совпал с заметным изменением подхода Соединённых Штатов к региону при президенте США Дональде Трампе.
По мнению научного сотрудника Центра по изучению Ближнего Востока, политика администрации Трампа увеличивает вероятность того, что арабские правительства продолжат и дальше сотрудничать с конкретными региональными союзниками по ключевым вопросам, не пытаясь достичь более широкого консенсуса в рамках Лиги арабских государств (ЛАГ) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
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