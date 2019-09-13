Киев, , 07:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин охотнее общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, чем с его предшественником, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, сообщило 12 сентября информационное агентство «УНИАН».

"Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что в налаживании диалога между главами двух государств «есть определённый прогресс». Тейлор назвал победой Зеленского недавний обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Я считаю, что есть потенциал для хороших вещей, которые появятся в результате диалога между Зеленским и Путиным», — добавил он.

Напомним, Россия и Украина провели обмен по формуле «35 на 35». Украина рассчитывает вернуть ещё 113 граждан Украины, которые находятся в российских местах лишения свободы.

Читайте также: Зеленский сказал, когда увидится с Путиным