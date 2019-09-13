Киев, 13 сентября 2019, 07:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин охотнее общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, чем с его предшественником, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, сообщило 12 сентября информационное агентство «УНИАН».
Дипломат подчеркнул, что в налаживании диалога между главами двух государств «есть определённый прогресс». Тейлор назвал победой Зеленского недавний обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Напомним, Россия и Украина провели обмен по формуле «35 на 35». Украина рассчитывает вернуть ещё 113 граждан Украины, которые находятся в российских местах лишения свободы.
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