Сеул, , 07:20 — REGNUM За последние три года число перебежчиков из КНДР в Южную Корею заметно сократилось. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году из Северной Кореи в Южную бежали 1137 человек, что на 10,8% меньше по сравнению с 2015 годом.

Известно, что в 2015 году на Юг бежали 1275 человек, в 2016 году — 1418 человек, в 2017 году — 1127 году.

Кроме того, специалисты отмечают что число беженцев в возрасте от 20 до 40 сократилось, а в возрасте от 50 и старше, напротив, увеличилось.

Число перебежчиков в возрасте от 20 лет с 2015 года по 2018 год сократилось на 20,2%, до 327 человек, в возрасте от 30 лет — на 8,5%, до 292 человек, в возрасте от 40 лет — на 6,9%, до 270 человек.

С другой стороны, число перебежчиков в возрасте от 50 лет увеличилось на 26,6%, до 119 человек, а в возрасте от 60 лет — на 3,3%, до 31 человека.