Екатеринбург, , 07:06 — REGNUM В Екатеринбурге началась осенняя кампания диспансеризации населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В ходе кампании комплексный медицинский осмотр у специалистов должны пройти более 145 тыс. жителей мегаполиса. На данном этапе профилактические медицинские осмотры проходят порядка 18 тысяч человек.

Напомним, что цель профилактической диспансеризации — выявление заболеваний на ранней стадии. Как пояснили в управлении здравоохранения Екатеринбурга, наибольшее число впервые выявленных недугов составляют болезни системы кровообращения — 39,5%.

Отметим, что в рамках диспансеризации населения с 1 ноября в поликлиниках города откроются кабинеты ранней диагностики онкологических заболеваний.