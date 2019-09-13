История вопроса

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Оренбургской области пройдут выборы губернатора. Облизбирком о своем выдвижении уведомили восемь кандидатов: врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), пенсионер Сергей Столпак (Парнас), пенсионер и гендиректор ООО «Ишимбайский машиностроительный завод» Пётр Капишников («Защитники Отечества»), гендиректор ООО «Умный мир» Ринат Хамиев («Яблоко»), пенсионер Анатолий Кобзев (КПСС), депутат Заксобрания региона, директор ООО «Елена 2001» Максим Амелин (КПРФ), финансовый директор ООО «Статус А» Сергей Яцына («Справедливая Россия»), техдиректор ИП Константин Горячев (Демократическая партия).

В итоге зарегистрированы пять кандидатов: Денис Паслер, Сергей Яцына, Константин Горячев, Анатолий Кобзев, Максим Амелин.

Стоит отметить, 21 марта 2019 года Юрий Берг досрочно сложил губернаторские полномочия. В этот же день врио главы региона назначен Денис Паслер. Он родился в городе Североуральске Свердловской области 29 октября 1978 года. В 2012—2016 годы являлся председателем правительства Свердловской области. С 2017 года Денис Паслер избран председателем правления ПАО «Т Плюс».



Юрий Берг являлся губернатором Оренбуржья с 2010 года. В 2014 году он досрочно сложил полномочия, был назначен врио главы региона и принимал участие в губернаторских выборах в сентябре 2014 года. По итогам выборов 2014 года Берг оставил далеко позади всех оппонентов, набрав 80,28% голосов при явке в 44,15%.