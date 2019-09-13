Оренбург, 13 сентября 2019, 07:02 — REGNUM В Оренбурге 18 сентября состоится инаугурация главы региона Дениса Паслера. Церемония пройдет в зале торжеств правительства области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
Напомним, 8 сентября в Оренбуржье прошли губернаторские выборы. Из пяти кандидатов победу одержал Денис Паслер («Единая Россия»), который до этого исполнял обязанности губернатора.
Добавим, что Паслер победил с большим отрывом от оппонентов, набрав 65,94% голосов избирателей. Второе место занял депутат Заксобрания Максим Амелин (КПРФ) — почти 24%. Далее следуют Анатолий Кобзев (КПСС) — 3,62%, Константин Горячев (Демократическая партия России) — 2,53%. Замыкает пятерку Сергей Яцына («Справедливая Россия») — 2,26%.
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