Эрбиль, Ирак, , 07:06 — REGNUM В столичном регионе Иракского Курдистана избран новый губернатор, им стал преподаватель Эрбильского технического университета Фирсат Софи, об этом 12 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Политик был избран членами провинциального совета — за его кандидатуру проголосовали 27 из 28 его членов. Примечательно, что он был единственным претендентом на указанную должность.

Новый губернатор является членом правящей Демократической партии Курдистана. Тем не менее, Софи пообещал служить народу провинции верой и правдой и не делать никаких предпочтений, основанных на партийной принадлежности.

Напомним, Фирсат Софи родился в 1978 году в провинции Эрбиль. Политик обладает докторской степенью в области права и занимается преподавательской деятельностью.

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