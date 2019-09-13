Хараре, , 07:09 — REGNUM Во время прощальной церемонии с бывшим президентом Зимбабве Робертом Мугабе пострадали по меньшей мере пять человек, об этом 12 сентября сообщает Al Jazeera.

Многие граждане страны, которой на протяжении 30 лет руководил Мугабе, пришли проститься с бывшим лидером. В результате столпотворения возникла давка — пять человек были унесены на носилках.

Власти страны до сих пор не решили, где будет погребен Мугабе — в Акре национальных героев или, как того хотят члены семьи, в более скромной усыпальнице.

Как передавало ИА REGNUM, бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе был свергнут в 2017 году в результате государственного переворота, тем не менее за его заслуги он пользуется уважением, как со стороны многих граждан, так и нового руководства страны.

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