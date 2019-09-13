Пекин, , 06:08 — REGNUM Вице-председатель КНР Ван Цишань посетил 12 сентября посольство Зимбабве в Пекине, чтобы почтить память бывшего президента страны Роберта Мугабе, сообщает агентство Синьхуа.

Ван почтил бывшего зимбабвийского лидера минутой молчания напротив его портрета, а также сделал запись в книге соболезнований. От имени китайского правительства и народа Ван выразил глубокую печаль насчет кончины Мугабе, а также выразил искренние соболезнования о его кончине.

Ван отметил, что Мугабе был выдающимся государственным деятелем не только Зимбабве, но и всего африканского континента, а также выделил его вклад в развитие страны, а также дружбы с Китаем. По его словам, Китай высоко ценит традиционную дружбу с Зимбабве, а также намерен и дальне налаживать сотрудничество с этой страной.

Напомним, что бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался 6 сентября в одной из клиник Сингапура в возрасте 95 лет. Он возглавлял страну в течение 37 лет.

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