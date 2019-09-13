Пекин, , 05:59 — REGNUM Китай твердо выступает против прохождения в Сенате США закона, связанного с Синьцзяном, сообщила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, передает 12 сентября агентство Синьхуа.

По словам Хуа, США следует прекратить протаскивание закона, дабы предотвратить еще большее осложнение отношений с Китаем. По информации, попавшей в СМИ, Сенат США рассмотрел и принял Акт о правах уйгуров в Китае 2019 вечером по местному времени 12 сентября.

«Полностью игнорируя факты, данный законопроект беспочвенно критикует ситуацию с правами человека в Синьцзяне и политику правительства КНР в регионе», — заявила Хуа.

По ее словам, законопроект не приведет ни к чему, кроме еще большего возмущения со стороны китайского народа. Она также призвала США уважать факты, а также взяться за ум, отбросив мышление времен Холодной войны и прекратив вмешиваться во внутренние дела Китая.

Напомним, что вопрос прав человека в китайском Синьцзяне для США сродни вопросу о правах человека в российской Чечне — очередной повод информационно атаковать государство, подымая на щит не существующие проблемы региона и игнорируя существующие.