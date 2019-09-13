Екатеринбург, , 06:08 — REGNUM В Свердловской области в высшие и технические учебные заведения зачислены более 50 тыс. абитуриентов по итогам приёмной кампании 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Из них порядка 32 тыс. студентов начали обучаться в вузах Свердловской области. Как отметили в департаменте, наиболее востребованными среди молодёжи являются строительные факультеты, и получение специальностей в сфере IT-технологий. Также многие студенты проявляют интерес к изучению иностранных языков.

Отметим, что в 2019 году более 20 тыс. молодых свердловчан начнут обучение на бюджетных местах в учреждениях среднего профессионального образования.