Рабат, , 07:11 — REGNUM Власти Марокко решительно осудили слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об аннексии территорий на оккупированном Западном берегу реки Иордан, об этом 12 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

«Слова Нетаньяху нарушают нормы международного права и резолюции международного сообщества», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Марокко.

Кроме того, руководство страны подчеркнуло, что нарушение прав палестинцев неприемлемо, а значит государство будет и впредь поддерживать палестинский народ.

Напомним, 17 сентября в Израиле пройдут парламентские выборы. В их преддверии на одном из агитационных мероприятий Нетаньяху пообещал, что в случае победы установит суверенитет израильского государства над рядом оккупированных территорий.

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