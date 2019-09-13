Москва, , 05:47 — REGNUM Каких-то проблем в российско-белорусском диалоге нет, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Труд» 13 сентября.

Комментируя переговоры глав обоих государств 18 июля 2019 г. на VI Форуме регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге, Лавров отметил, что сам форум, «тональность дискуссий продемонстрировали, насколько близки наши страны и народы».

Российский дипломат подчеркнул, что Белоруссия в Совете Безопасности ООН последовательно голосует против двух резолюций — «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» и «Положение внутренне перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии».

«Таким образом, говорить о каких-либо сложностях в нашем диалоге не приходится», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Лукашенко заявил, что углубление связей с РФ является для Белоруссии «безусловным приоритетом» во внешней политике.

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