Вашингтон, , 05:36 — REGNUM Республиканская партия Соединенных Штатов сможет вновь взять большинство в палате представителей Конгресса США, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления перед республиканцами. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По мнению Трампа, демократы не смогут получить достаточной поддержи граждан США из-за своей налоговой политики. В качестве одной из «побед» республиканцев он назвал именно меры Белого дома по снижению налогов.

«Мы работаем над снижением налогов для граждан со средним доходом, это очень, очень вдохновляет. Думаю, это будет именно то, чего все действительно ждут. Это будет очень, очень существенное снижение налогов для ребят со средним доходом, которые очень упорно трудятся», — заявил он.

Выступления Трампа однопартийцы встретили бурными аплодисментами.