Багдад, , 05:39 — REGNUM Мэр иракского Синджара Махма Халиль заявил, что сотни арабских семей переехали для проживания в езидский район из Багдада, об этом 13 сентября сообщает BasNews.

Более того, как утверждает градоначальник в комментарии изданию, перевезенные 300 семей поддерживали боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году.

Напомним, власти Ирака проводят политику «арабизации» на спорных территориях, переселяя население в курдские районы с целью изменения демографической ситуации в регионе.

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