Москва, , 05:24 — REGNUM Мирный договор с Японией должен отражать современный уровень отношений между Москвой и Токио, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Труд» 13 сентября.

Отвечая на вопрос о проблеме мирного договора в свете заявления Москвы о том, что она не отдаст японской стороне два острова, на которые та претендует, Лавров заявил:

«Важный момент — с 1956 года прошло много времени. Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и — главное — ориентиры их дальнейшего развития».

Российский дипломат пояснил, что в документе должны быть прописаны отношения России и Японии «на качественно новой основе». Это нужно для развития российско-японского сотрудничества во всех областях.

По словам Лаврова, это, в свою очередь, позволит создать условия для урегулирования сложных двусторонних проблем.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин в начале месяца заявил, что Курильские острова останутся в России как присоединённые по итогам Второй мировой войны, которую Япония проиграла, воюя на стороне нацистской Германии.

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