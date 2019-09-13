Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Соединенные Штаты хотели бы заключить с Китаем полноценное торговое соглашение, однако не исключен вариант и промежуточной сделки, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я бы предпочел заключить полноценную сделку… Я вижу, что большое число аналитиков говорят о некой промежуточной сделке, подразумевая, что мы заключим соглашение по частям, от простого к сложному. Но тут нет простых или сложных вопросов. Сделка либо есть, либо ее нет. Но что-нибудь мы точно придумаем, я считаю», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября экономический советник Белого дома США Ларри Кадлоу не исключил, что торговая война между Соединенными Штатами и Китаем может затянуться на долгие годы. Он подчеркнул, что даже если решение торговых вопросов с Пекином займет у Вашингтона десятилетие, то даже эта мера будет оправданной из-за ее высокой важности.

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