Москва, , 05:06 — REGNUM Только в этом году между Китаем и Россией на уровне глав МИД прошло четыре встречи, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Труд» 13 сентября.

Сергей Лавров и Ван И Mid.ru

Назвав отношения российских и китайских дипломатов «конструктивными, доверительными и товарищескими», Ларов заявил:

«С членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И только в прошлом году встречались шесть раз, а в этом уже провели четыре обстоятельные беседы».

В рамках механизма двусторонних межмидовских консультаций ежегодно проходит от 40 до 50 встреч на уровне заместителей министров. К тому же российские и китайские дипломаты активно ведут переговоры по всему миру.

«Ткань двустороннего взаимодействия столь плотная, что третьим силам просто некуда «вбивать клин», — сказал Лавров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Лавров заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли не беспрецедентно высокий уровень.

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