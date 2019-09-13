Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Израиль вряд ли мог шпионить за Соединенными Штатами, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами.

Дональд Трамп во время визита в Израиль StateofIsrael

«Мне в это было сложно поверить», — заявил он.

Однако Трамп не исключил, что случаи шпионажа со стороны Израиля действительно могли быть. Но он вновь подчеркнул, что ему было бы сложно поверить в такое.

Ранее газета Politico со ссылкой на анонимные источники сообщила об обнаружении в 2017 году в Вашингтоне прослушивающих устройств, которые, по всей видимости, принадлежали Израилю. Издание утверждало, что по итогам расследования правительство США пришло к выводу, что все прослушивающие и записывающие устройства возле Белого дома принадлежали Израилю.